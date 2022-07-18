Бензин категорії А-92 здешевшав на 48 копійок. В середньому його можна придбати на АЗС за 49,71 грн/л.

Водночас середня ціна на бензин категорії А-95 18 липня залишається без змін і становить 50,50 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 56,20 грн/л. Дизель мінімально здешевшав. Ціни на автогаз в Україні підскочили на 3 копійки і в середньому по країні становлять 33,46 грн.

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Ситуація з пальним на 18 липня

АЗС пропонують такі ціни на бензин категорії А-95:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта та Авіас (50 грн/л);

Shell, SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп, Олас (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, БРСМ-Нафта, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС БРСМ-Нафта (32,75 грн/л), UPG (32,90 гр/л), OKKO (33 грн/л), Shell та Авіас (33,18 грн/л).