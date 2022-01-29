29 січня вважається днем ​​народження автомобіля. Саме в цей день у 1886 році німецький винахідник Карл Бенц отримав патент у Берліні на свій перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Він називався Benz Patent-Motorwagen.

Народження автомобіля змінило та сформувало індивідуальну мобільність у всьому світі і до цього дня. ЮНЕСКО включило патент Бенца до Міжнародного реєстру документальної спадщини.

Перший винахід Карла Бенца був триколісним транспортним засобом із газовим двигуном.

Бенц дотримувався комплексного підходу при розробці автомобіля: двигун, шасі та компоненти приводу були точно узгоджені один з одним та утворювали єдиний блок.

3 липня 1886 на Рінгштрассе в Мангеймі відбулася перша публічна поїздка автомобіля Benz Patent Motor Car. Двигун вагою близько 100 кг був дуже легким за мірками того періоду.

Горизонтальний одноциліндровий чотиритактний двигун мав робочий об’єм 954 куб. см і мав потужність 0,55 кВт за частоти обертання двигуна 400 об/хв.

Розроблений Бенцем поверхневий карбюратор, що містить 4,5-літровий запас пального, служив для підготовки суміші. Щоб подолати відстань у 100 кілометрів, автомобілю потрібно близько 10 літрів бензину. Шасі Patent Motor Car було виготовлено із гнутої та звареної сталевої труби.

Бенц розробив автомобіль із заднім приводом.

Транспортним засобом можна було керувати за допомогою переднього колеса, яке трималося на безпружинній вилці. Швидкість руху можна було регулювати за допомогою пристрою під сидінням водія. Гальмом слугував ручний важіль.

Запатентований автомобіль Бенца був потужністю лише в одну кінську силу і міг розвивати максимальну швидкість у 16 км/год.

У 1893 році з’явився чотириколісний автомобіль Victoria, який міг розвивати швидкість 20 км/год. Через два роки світ побачив першу вантажівку та автобус.

Наразі перший автомобіль Бенца виставлений на подіумі Німецького музею в Мюнхені.

Джерело: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz