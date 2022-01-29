29 января считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день в 1886 году немецкий изобретатель Карл Бенц получил патент в Берлине на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Он назывался Benz Patent-Motorwagen.

Рождение автомобиля изменило и сформировало индивидуальную мобильность во всем мире и по сей день. ЮНЕСКО включило патент Бенца в Международный реестр документального наследия.

Первое изобретение Карла Бенца было трехколесным транспортным средством с газовым двигателем.

Бенц придерживался комплексного подхода при разработке автомобиля: двигатель, шасси и компоненты привода были точно согласованы друг с другом и образовывали единый блок

3 июля 1886 года на Рингштрассе в Мангейме состоялась первая публичная поездка автомобиля Benz Patent Motor Car. Двигатель весом около 100 кг был очень легким по меркам того периода. Горизонтальный одноцилиндровый четырехтактный двигатель имел рабочий объем 954 куб. см и имел мощность 0,55 кВт при частоте вращения двигателя 400 об/мин.

Разработанный Бенцем поверхностный карбюратор, содержащий 4,5-литровый запас горючего, служил для подготовки смеси. Чтобы преодолеть расстояние в 100 километров, автомобилю требовалось около 10 литров бензина. Шасси Patent Motor Car было изготовлено из гнутой и сварной стальной трубы.

Бенц разработал автомобиль с задним приводом. Транспортное средство управлялось с помощью переднего колеса, которое держалось на неподрессоренной вилке. Скорость движения можно было регулировать с помощью приспособления под сиденьем водителя. Тормоз представлял собой ручной рычаг.

Патентованный автомобиль Бенца был мощностью всего в одну лошадиную силу и мог развивать максимальную скорость в 16 км/ч.

В 1893 году появился четырехколесный автомобиль Victoria, который мог развивать скорость 20 км/ч. Через два года мир увидел первый грузовик и автобус.

Сейчас первый автомобиль Бенца выставлен на подиуме Немецкого музея в Мюнхене.

Источник: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz