У четвер, 28 липня, ціни на пальне в Україні трохи змінилися.

Так, ціна на бензин категорії А-95+ не змінилася у порівнянні з минулим днем. В середньому його можна придбати на АЗС за 51,99 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 та А-92 становить 50,53 грн/л та 49,44 грн/л відповідно. Якщо порівняти з 27 липня, ціна на бензин А-95 знизилася на 10 копійок, а вартість А-92 не змінилася.

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За літр дизельного пального станом на 28 липня треба в середньому заплатити 55,34 грн. Це на 6 копійок менше, ніж минулого дня.

Ціни на автогаз в Україні знизилися і тепер в середньому по країні становлять 29.92 грн.

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петруль (49,50 грн/л), Олас (49,79 грн/л);

Укрнафта, Авіас (50 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 54-57 грн/л (UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Rodnik (28,48 грн/л), Авантаж 7 (27,95 грн/л), Shell (28,98 грн/л).

Джерело: auto.ria