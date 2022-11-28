У понеділок, 28 листопада, середня вартість пального на АЗС в Україні практично не змінилася.

Так, преміальний бензин А-95+ коштує на заправках 50,77 грн за літр.

Бензин марки А-95 продається за середньою ціною 50,20 грн/літр. За літр бензину марки А-92 на АЗС потрібно заплатити 49,36 грн.

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Найдорожчим видом пального в Україні залишається дизпаливо – у середньому літр коштує 54,35 грн.

Також стабільними залишаються середні ціни на автогаз – 28,54 грн/літр.

У мережах АЗС літр бензину А-95+ коштує від 46,99 грн до 53,99 грн за літр. Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 57,99 грн/л.

У мережах АЗС ОККО та WOG бензин марки А-95 коштує 52 грн/літр, дизельне пальне – 56 грн за літр.