Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни на пальне зберігають стабільність: вартість бензину і дизеля 3 жовтня

3 Жовтня 2022, 12:49
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне на українських АЗС у понеділок, 3 жовтня, зберігають стабільність другий день поспіль.

Бензин категорії А-92 пропонують на автозаправках по 47,73 грн/л.

Вартість А-95 і А-95+ залишається на рівні 49,35 грн/л і 50,13 грн/л відповідно.

Зараз дивляться

Літр дизельного пального реалізують в середньому по 53,05 грн.

Середня ціна на автогаз в Україні – 26,03 грн/л.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

В мережах АЗС мінімальна вартість А-95 становить 45,2 грн/л, найбільша ціна – 51 грн/л.

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,6 грн/л і максимум – по 57 грн/л.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь