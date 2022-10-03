Середні ціни на пальне на українських АЗС у понеділок, 3 жовтня, зберігають стабільність другий день поспіль.

Бензин категорії А-92 пропонують на автозаправках по 47,73 грн/л.

Вартість А-95 і А-95+ залишається на рівні 49,35 грн/л і 50,13 грн/л відповідно.

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Літр дизельного пального реалізують в середньому по 53,05 грн.

Середня ціна на автогаз в Україні – 26,03 грн/л.

В мережах АЗС мінімальна вартість А-95 становить 45,2 грн/л, найбільша ціна – 51 грн/л.

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,6 грн/л і максимум – по 57 грн/л.

Джерело: AutoRia