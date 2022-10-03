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Цены на топливо сохраняют стабильность: стоимость бензина и дизеля 3 октября

3 октября 2022, 12:49
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо на украинских АЗС в понедельник, 3 октября, сохраняют стабильность второй день подряд.

Бензин категории А-92 предлагают на автозаправках по 47,73 грн/л.

Стоимость А-95 и А-95+ остается на уровне 49,35 грн/л и 50,13 грн/л соответственно.

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Литр дизельного топлива реализуют в среднем по 53,05 грн.

Средняя цена автогаза в Украине – 26,03 грн/л.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

В сетях АЗС минимальная стоимость А-95 составляет 45,2 грн/л, наибольшая цена – 51 грн/л.

Дизельное топливо предлагают как минимум по 49,6 грн/л и максимум – по 57 грн/л.

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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