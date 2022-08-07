Станом на 7 серпня бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,11 грн. В середньому його можна придбати на АЗС за 51 грн/л.

Бензин категорії А-95 здешевшав на 15 копійок. Його вартість в середньому становить 48,89 грн/л. А от ціни на бензин А-92 підскочили на 29 копійок – до 48,86 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 7 серпня становить 54,28 грн/л. Дизель здешевшав на 11 копійок. Ціни на автогаз в Україні впали на 65 копійок і в середньому по країні становлять 28,15 грн.

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Фото: AutoRia