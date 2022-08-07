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Ціни на пальне в Україні впали: скільки коштує бензин, дизель і автогаз

7 Серпня 2022, 12:20
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ціни на пальне в Україні впали: скільки коштує бензин, дизель і автогаз
Джерело: Depositphotos

Станом на 7 серпня бензин категорії А-95+ здешевшав на 1,11 грн. В середньому його можна придбати на АЗС за 51 грн/л.

Бензин категорії А-95 здешевшав на 15 копійок. Його вартість в середньому становить 48,89 грн/л. А от ціни на бензин А-92 підскочили на 29 копійок – до 48,86 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 7 серпня становить 54,28 грн/л. Дизель здешевшав на 11 копійок. Ціни на автогаз в Україні впали на 65 копійок і в середньому по країні становлять 28,15 грн.

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Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (48,50 грн);
  • UPG (48,9 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Shell (50,79 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 52,5-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG (27,42 грн/л), Авіас (27,67 грн/л), Катрал (27,77 грн/л), БРСМ-Нафта (27,87 грн/л).

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Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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