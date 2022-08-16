Середня вартість пального на українських автозаправках стабільна третій день поспіль.

Зокрема, бензин А-95+, як і напередодні, коштує 50,89 грн/л, за бензин категорії А-95 автовласникам треба викласти в середньому 49,87 грн/л.

Ціна на А-92 також не змінилася – 48,59 грн/л.

Зараз дивляться

Вартість дизельного пального залишається на рівні 53,64 грн/л, автогазу – в середньому 26,93 грн.

Ціни на А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

KLO (49,18 грн/л);

Shell (50,79 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизель на АЗС пропонують по 50-56,99 грн/л (Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Мінімальна ціна на автогаз – 24,54 грн/л – зараз на автозаправках Авантаж 7, максимальна – на BVS (28,29 грн/л).

Джерело: AutoRia