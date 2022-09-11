Середні ціни на українських АЗС на всі види пального станом на 11 вересня не змінилися.

Бензин А-95+ можна купити в середньому за 50,64 грн грн/л, тобто його вартість залишилася на місці.

Середні ціни на бензин А-95 не змінилася і зараз становлять 49,70 грн/л.

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Вартість бензину А-92 на автозаправках залишилася на рівні 47,82 грн/л.

Дизельне пальне у неділю коштує 53,15 грн/л.

Ціна на автогаз в Україні також стабільна, літр коштує в середньому 25, 95 грн.

Скільки коштує бензин А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС ZOG (45 грн/л), VostokGaz (44,90 грн/л), Авіас (48 грн/л).

Водночас дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 50-57 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Джерело: AutoRia