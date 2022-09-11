Середні ціни на українських АЗС на всі види пального станом на 11 вересня не змінилися.
Бензин А-95+ можна купити в середньому за 50,64 грн грн/л, тобто його вартість залишилася на місці.
Середні ціни на бензин А-95 не змінилася і зараз становлять 49,70 грн/л.
Вартість бензину А-92 на автозаправках залишилася на рівні 47,82 грн/л.
Дизельне пальне у неділю коштує 53,15 грн/л.
Ціна на автогаз в Україні також стабільна, літр коштує в середньому 25, 95 грн.
Скільки коштує бензин А-95 на АЗС:
- Укр-Петроль (47,50 грн);
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
- Shell (49,99 грн/л);
- OKKO, WOG (51 грн/л).
Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС ZOG (45 грн/л), VostokGaz (44,90 грн/л), Авіас (48 грн/л).
Водночас дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 50-57 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).
Джерело: AutoRia