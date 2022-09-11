Средние цены на украинских АЗС на все виды топлива по состоянию на 11 сентября не изменились.
Бензин А-95+ можно купить в среднем за 50,64 грн/л, то есть его стоимость осталась на месте.
Средние цены на бензин А-95 не изменилисьи сейчас составляют 49,70 грн/л.
Стоимость бензина А-92 на автозаправках осталась на уровне 47,82 грн/л.
Дизельное топливо в воскресенье стоит 53,15 грн/л.
Цена на автогаз в Украине также стабильна, литр стоит в среднем 25,95 грн.
Сколько стоит бензин А-95 на АЗС:
- Укр-Петроль (47,50 грн);
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнефть, Авиас (49 грн/л);
- Shell (49,99 грн/л);
- OKKO, WOG (51 грн/л).
Самые низкие цены на бензин категории А-92 предлагают АЗС ZOG (45 грн/л), VostokGaz (44,90 грн/л), Авиас (48 грн/л).
В то же время дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 50-57 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнефть, UPG, Авиас, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Олас).
Источник: AutoRia