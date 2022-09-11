Средние цены на украинских АЗС на все виды топлива по состоянию на 11 сентября не изменились.

Бензин А-95+ можно купить в среднем за 50,64 грн/л, то есть его стоимость осталась на месте.

Средние цены на бензин А-95 не изменилисьи сейчас составляют 49,70 грн/л.

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Стоимость бензина А-92 на автозаправках осталась на уровне 47,82 грн/л.

Дизельное топливо в воскресенье стоит 53,15 грн/л.

Цена на автогаз в Украине также стабильна, литр стоит в среднем 25,95 грн.

Сколько стоит бензин А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнефть, Авиас (49 грн/л);

Shell (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Самые низкие цены на бензин категории А-92 предлагают АЗС ZOG (45 грн/л), VostokGaz (44,90 грн/л), Авиас (48 грн/л).

В то же время дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 50-57 грн/л (Авантаж 7, Укр-Петроль, Укрнефть, UPG, Авиас, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Олас).

Источник: AutoRia