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Ціни на пальне в Україні майже не змінилися: скільки коштує бензин та дизель

8 Вересня 2022, 12:33
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне в Україні майже не змінилися: скільки коштує бензин та дизель
Джерело: Depositphotos

У четвер, 8 вересня, середні ціни на українських АЗС на всі види пального майже не змінилися.

Зокрема, бензин А-95 преміум сьогодні коштує в середньому 50,66 грн/л, тобто це пальне за день здешевшало лише на 1 копійку.

Середня цін на бензин А-95 знизился також на 1 копійку – до 49,68 грн/л.

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Вартість бензину А-92 на автозаправках знизилася на 8 копійок. Сьогодні це пальне пропонують по 47,82 грн/л.

Водночас ціна на автогаз в Україні не змінилася, літр коштує в середньому 25,93 грн.

В мережах АЗС ціни на бензин А-95 варіюють у діапазоні від 47,5 грн до 51 грн за літр, дизель коштує 49,6-57,2 грн/л.

Ціни на бензин 8 вересня

Ціни на бензин 8 вересня

Фото: AutoRia

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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