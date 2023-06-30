У п’ятницю, 30 червня, на українських АЗС зросли середні ціни на усі види пального.

Преміальний А-95+ подорожчав у середньому на 6 копійок – до 47,09 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 додав 4 копійки – 44,59 грн/л.

Літр бензину А-92 – 15 копійок до вчорашньої вартості – 42,2 грн/л.

Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 7 копійок – до 43,02 грн/л.

Вартість автогазу змінилася лише на 1 копійку – 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia