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Ціни на пальне в Україні 30 червня скоригувалися у бік підвищення

30 Червня 2023, 10:58
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Джерело: Depositphotos

У п’ятницю, 30 червня, на українських АЗС зросли середні ціни на усі види пального.

Преміальний А-95+ подорожчав у середньому на 6 копійок – до 47,09 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 додав 4 копійки – 44,59 грн/л.

Літр бензину А-92 – 15 копійок до вчорашньої вартості – 42,2 грн/л.

Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 7 копійок – до 43,02 грн/л.

Вартість автогазу змінилася лише на 1 копійку – 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 30 червня

Ціни на бензин 30 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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