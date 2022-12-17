Середні ціни на пальне в Україні 17 грудня, не змінилися.

Зокрема, бензин марки A-95+ пропонують на автозаправках в середньому по 52,17 грн/л.

А літр популярного А-95 коштує – 51,39 грн/л. Вартість бензину марки A-92 – 50,97 грн/л.

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Дизельне пальне сьогодні реалізують по 54,93 грн/л.

Незмінною залишається вартість автогазу – 29,37 грн/л.

На заправках найдешевший бензин А-95 коштує 45 грн/л (ZOG), найдорожчий – 54 грн/л (ОККО).

Мінімальна ціна дизельного пального – 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальна – майже 60 грн (Параллель).

Найвигідніше автогаз можна придбати на заправці Фактор (28,20 грн/л), A-92 – на АЗС ZOG (44,0 грн/л).

Ціни на пальне в Україні 17 грудня залишились без змін / 2 зображення

Раніше експерти пояснили, як ембарго на російську нафту вплине на вартість пального в Україні.

Джерело: AutoRia