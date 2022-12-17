Средние цены на топливо в Украине 17 декабря не изменились.

В частности, бензин марки A-95+ предлагают на автозаправках в среднем по 52,17 грн/л.

А литр популярного А-95 стоит – 51,39 грн/л. Стоимость бензина марки A-92 – 50,97 грн/л.

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Дизельное горючее сегодня реализуют по 54,93 грн/л.

Неизменной остается стоимость и автогаза – 29,37 грн/л.

На заправках самый дешевый бензин А-95 стоит 45 грн/л (ZOG), самый дорогой – 54 грн/л (ОККО).

Минимальная цена дизельного горючего – 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальная – почти 60 грн (Параллель).

Выгоднее всего автогаз можно приобрести на заправке Фактор (28,20 грн/л), A-92 — на АЗС ZOG (44,0 грн/л).

Цены на горючее в Украине 17 декабря остались без изменений / 2 images

Ранее эксперты объяснили, как эмбарго на российскую нефть повлияет на стоимость топлива в Украине.

Источник: AutoRia