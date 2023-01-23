У понеділок, 23 січня, середні ціни на пальне в Україні не змінилися, як і напередодні.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ реалізують в середньому по 51,3 грн/л.

Вартість популярного A-95 на сьогодні – 49,6 грн/л, а бензин А-92 коштує 48,65 грн/л.

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Літр дизельного пального на АЗС пропонують по 53,35 грн/л, автогазу – по 27,34 грн/л.

Мінімальна вартість A-95 в мережах АЗС – 45 грн/л, максимальна – 52 грн/л.

Бензин марки A-92 продають щонайменше по 44 грн/л, максимум – по 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 50,5 грн до 58 грн за літр, на автогаз – від 24,85 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia