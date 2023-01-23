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Цены на топливо стабильны второй день подряд: сколько стоит бензин и дизель на АЗС

23 января 2023, 10:16
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

В понедельник, 23 января, средние цены на топливо в Украине не изменились, как и накануне.

В частности, премиальный бензин марки A-95+ реализуют в среднем по 51,3 грн/л.

Стоимость популярного A-95 на сегодняшний день — 49,6 грн/л, а бензин А-92 стоит 48,65 грн/л.

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Литр дизельного топлива на АЗС предлагают по 53,35 грн/л, автогаза — по 27,34 грн/л.

Ціни на бензин 23 січня

Ціни на бензин 23 січня

Фото: AutoRia

Минимальная стоимость A-95 в сетях АЗС — 45 грн/л, максимальная — 52 грн/л.

Бензин марки A-92 продают минимум по 44 грн/л, максимум — по 50 грн/л.

Диапазон цен на дизельное топливо — от 50,5 грн до 58 грн за литр, на автогаз — от 24,85 грн до 37 грн за литр.

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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