У неділю, 1 січня, спостерігається стабільність на ринку пального в Україні –середні ціни на АЗС не змінилися.

У перший день 2023 року преміальний А-95+ пропонують по 52,91 грн/л.

Літр популярного А-95 коштує в середньому 51,8 грн.

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Бензин марки А-92 реалізують на автозаправках по 50,82 грн/л.

Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися – 55,04 грн/л та 29,28 грн/л відповідно.

У мережах АЗС найдешевший А-95 пропонують по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 54 грн/л.

Літр бензину марки А-92 коштує щонайменше 44 грн, максимум – до 52 грн.

Вартість дизельного пального коливається в діапазоні від 52,5 грн до 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia