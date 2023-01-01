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Цены на топливо стабилизировались: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 1 января

1 января 2023, 13:21
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

В воскресенье, 1 января, наблюдается стабильность на рынке топлива в Украине — средние цены на АЗС не изменились.

В первый день 2023 года премиальный А-95+ предлагают по 52,91 грн/л.

Литр популярного А-95 стоит в среднем 51,8 грн.

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Бензин марки А-92 реализуют на автозаправках по 50,82 грн/л.

Цены на дизельное топливо и автогаз также не изменились — 55,04 грн/л и 29,28 грн/л соответственно.

Ціни на бензин 1 січня

Ціни на бензин 1 січня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС самый дешевый А-95 предлагают по 45 грн/л, а самый дорогой стоит 54 грн/л.

Литр бензина марки А-92 стоит минимум 44 грн, максимум — до 52 грн.

Стоимость дизельного топлива колеблется в диапазоне от 52,5 грн до 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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