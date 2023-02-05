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Ціни на пальне стабілізувались: скільки коштують бензин, дизель та автогаз 5 лютого

5 Лютого 2023, 10:12
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
Ціни на пальне стабілізувались: скільки коштують бензин, дизель та автогаз 5 лютого
Джерело: Depositphotos

У неділю, 5 лютого, вартість пального не змінилась.

Бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 50,46 грн/л.

A-95 продають по 48,62 грн/л.

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Бензин марки А-92 обійдеться у 47,31 грн/л.

Літр дизельного пального пропонують по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

Раніше фінансовий аналітик спрогнозував, що рівень цін на бензин у лютому не зміниться, але навесні українці можуть відчути суттєві коливання.

Джерело: AUTO.RIA

Теги
АЗС Бензин Ціна на газ Ціни на бензин
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