У неділю, 5 лютого, вартість пального не змінилась.

Бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 50,46 грн/л.

A-95 продають по 48,62 грн/л.

Зараз дивляться Бензин марки А-92 обійдеться у 47,31 грн/л. Літр дизельного пального пропонують по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л. Скільки коштує пальне в Україні? Раніше фінансовий аналітик спрогнозував, що рівень цін на бензин у лютому не зміниться, але навесні українці можуть відчути суттєві коливання. Джерело: AUTO.RIA

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