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Цены на топливо стабилизировались: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 5 февраля

5 февраля 2023, 10:12
Бедрак Виктория редактор ленты
Цены на топливо стабилизировались: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 5 февраля
Источник: Depositphotos

В воскресенье, 5 февраля, стоимость топлива не изменилась.

Бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

A-95 продается по 48,62 грн/л.

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Бензин марки А-92 обойдется в 47,31 грн/л.

Литр дизельного горючего предлагают по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине?

Ранее финансовый аналитик спрогнозировал, что уровень цен на бензин в феврале не изменится, но весной украинцы могут ощутить существенные колебания.

Источник:  AUTO.RIA

Теги
АЗС Бензин Ціна на газ Цены на бензин
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