В воскресенье, 5 февраля, стоимость топлива не изменилась.
Бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.
A-95 продается по 48,62 грн/л.
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Бензин марки А-92 обойдется в 47,31 грн/л.
Литр дизельного горючего предлагают по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л.
Сколько стоит топливо в Украине?
Ранее финансовый аналитик спрогнозировал, что уровень цен на бензин в феврале не изменится, но весной украинцы могут ощутить существенные колебания.
Источник: AUTO.RIA
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