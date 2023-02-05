В воскресенье, 5 февраля, стоимость топлива не изменилась.

Бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

A-95 продается по 48,62 грн/л.

Сейчас смотрят Бензин марки А-92 обойдется в 47,31 грн/л. Литр дизельного горючего предлагают по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л. Сколько стоит топливо в Украине? Ранее финансовый аналитик спрогнозировал, что уровень цен на бензин в феврале не изменится, но весной украинцы могут ощутить существенные колебания. Источник: AUTO.RIA

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