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Ціни на пальне на АЗС України стабільні другий день поспіль

9 Серпня 2022, 10:42
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне на АЗС України стабільні другий день поспіль

Середні ціни на пальне на українських АЗС з початку тижня зберігають стабільність.

Зокрема 9 серпня літр бензину марки A-95+ на автозаправках пропонують в середньому по 51 грн, А-95 – по 49,89 грн, A-92 – по 48,86 грн і автогаз – по 28,15 грн.

Найнижчі ціни на бензин А-95 на таких АЗС:

Зараз дивляться
  • Укр-Петроль (48,5 грн);
  • UPG (48,9 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л).
  • Shell (50,79 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизель можна придбати за мінімальною ціною 51,99 грн/л на заправках Mango та VostokGaz.

Найнижчі ціни за автогаз пропонують на АЗС Авантаж 7 (25,95 грн/л), Motto (27,23 грн/л), UPG (27,42 грн/л), KLO (27,48 грн/л), AMIC (27,63 грн/л), Авиас (27,67 грн/л).

Ціни на пальне на АЗС України

Ціни на пальне на АЗС України

Фото: AutoRia

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Ціни на бензин
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