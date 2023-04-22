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Ціни на пальне 22 квітня дещо знизилися: найбільше здешевшали дизель і А-95

22 Квітня 2023, 08:58
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на АЗС в Україні у суботу, 22 квітня, продовжили зниження на всі види пального.

Преміальний бензин A-95+ здешевшав на 2 копійки – до 48,5 грн/л.

А вартість популярного А-95 знизилася на 7 копійок, сьогодні це пальне пропонують на автозаправках в середньому по 46,45 грн/л.

Бензин марки A-92 скинув 3 копійки від учорашньої ціни (44,56 грн/л).

Дизельне пальне здешевшало в середньому ще на 7 копійок – до 45,86 грн за літр.

Вартість автогазу змінилася лише на 1 копійку (21,64 грн/л).

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС?

Ціни на бензин 22 квітня

Ціни на бензин 22 квітня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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