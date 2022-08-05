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Ціни на бензин та дизель на українських АЗС стабілізувалися

5 Серпня 2022, 09:08
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на бензин та дизель на українських АЗС стабілізувалися
Джерело: Dreamstime

У п’ятницю, 5 серпня, середні ціни на усі види пального на АЗС України стабілізувалися.

Зокрема, вартість бензину марки А-95, який напередодні здешевшав на 8 копійок, зупинилася на позначці 50,07 грн/л.

Так само і ціна на бензин А-92 не змінилася, він як і вчора коштує в середньому 48,76 грн/л.

Зараз дивляться

Дизель на автозаправках водіям пропонують по 54,42 грн/л, тобто його вартість відучора змінилася лише на 1 копійку.

Ціни на пальне 5 серпня

Фото: AutoRia

На яких АЗС найнижчі ціни на бензин марки А-95:

  • Укр-Петроль (48,5 грн/л);
  • Авіас, Укрнафта (49 грн/л);
  • Олас (49,79 грн/л).

Мінімальна ціна на бензин А-92 на автозаправках Авіас та ZOG – 48 грн/л.

Найдешевше дизельне пальне можна придбати по 52,5 грн/л на АЗС мережі Укр-Петроль.

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ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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