Ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні: як змінилися 29 березня

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 29 березня, продовжують знижуватися.

Преміальний бензин A-95+ сьогодні коштує на 1 копійку дешевше – 48,99 грн/л.

Бензин марки А-95 скинув 3 копійки, це пальне реалізують в середньому по 47,11 грн за літр.

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Вартість A-92 знизилася на 4 копійки – до 45,96 грн/л.

Літр дизельного пального сьогодні здешевшав ще на 15 копійок – до 47,39 грн/л.

Автогаз – на 9 копійок – до 21,79 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Експерт Сергій Куюн прогнозує зниження цін бензин і дизель у квітні ще 1 грн.

Сереж головних факторів він назвав великі запаси, які наразі більші, ніж були у довоєнні місяці січня і лютого 2022 року, а також низькі ціни на нафту.

Джерело: AutoRia