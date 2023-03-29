Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине: как изменились 29 марта

Средние цены на топливо в Украине в среду, 29 марта, продолжают снижаться.
Премиальный бензин A-95+ сегодня стоит на 1 копейку дешевле — 48,99 грн/л.
Бензин марки А-95 сбросил 3 копейки, это топливо реализуют в среднем по 47,11 грн за литр.
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Стоимость A-92 снизилась на 4 копейки — до 45,96 грн/л.
Литр дизельного топлива сегодня подешевел еще на 15 копеек — до 47,39 грн/л.
Автогаз — на 9 копеек — до 21,79 грн/л.
Сколько стоит топливо в сетях АЗС?
Эксперт Сергей Куюн прогнозирует снижение цен бензин и дизель в апреле еще на 1 грн.
Среди главных факторов он назвал большие запасы, которые сейчас больше, чем были в довоенные месяцы января и февраля 2022 года, а также низкие цены на нефть.
Источник: AutoRia