Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине: как изменились 29 марта

Средние цены на топливо в Украине в среду, 29 марта, продолжают снижаться.

Премиальный бензин A-95+ сегодня стоит на 1 копейку дешевле — 48,99 грн/л.

Бензин марки А-95 сбросил 3 копейки, это топливо реализуют в среднем по 47,11 грн за литр.

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Стоимость A-92 снизилась на 4 копейки — до 45,96 грн/л.

Литр дизельного топлива сегодня подешевел еще на 15 копеек — до 47,39 грн/л.

Автогаз — на 9 копеек — до 21,79 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Эксперт Сергей Куюн прогнозирует снижение цен бензин и дизель в апреле еще на 1 грн.

Среди главных факторов он назвал большие запасы, которые сейчас больше, чем были в довоенные месяцы января и февраля 2022 года, а также низкие цены на нефть.

Источник: AutoRia