У четвер, 17 серпня, середні ціни на українських АЗС знову скоригувалися у бік підвищення майже на всі види пального, окрім автогазу.

Зокрема, вартість бензину марки А-95+ підвищилася на 17 копійок – до 54,28 грн/л.

Літр популярного А-95 здорожчав на 6 копійок. Сьогодні його реалізують в середньому по 52,14 грн.

Бензин марки А-92 додав у ціні 5 копійок – 49,25 грн за літр.

Дизельне пальне пропонують на автозаправках в середньому по

51,64 грн/л, тобто на 13 копійок дорожче.

Вартість автогазу поки що залишається на рівні 23,61 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Раніше директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн спрогнозував, що до кінця серпня пальне може здорожчати ще на 2-3 грн. Тобто ціна на бензин А-95 зросте до 57-58 грн за літр, а на дизель – до 55-56 грн.

Джерело: AutoRia