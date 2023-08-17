В четверг, 17 августа, средние цены на украинских АЗС снова скорректировались в сторону повышения почти на все виды топлива, кроме автогаза.

В частности, стоимость бензина марки А-95+ повысилась на 17 копеек — до 54,28 грн/л.

Литр популярного А-95 подорожал на 6 копеек. Сегодня его реализуют в среднем по 52,14 грн.

Бензин марки А-92 прибавил в цене 5 копеек — 49,25 грн за литр.

Дизельное топливо предлагают на автозаправках в среднем по

51,64 грн/л, то есть на 13 копеек дороже.

Стоимость автогаза пока остается на уровне 23,61 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ранее директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн спрогнозировал, что до конца августа топливо может подорожать еще на 2-3 гривны. То есть цена на бензин А-95 вырастет до 57-58 грн за литр, а на дизель — до 55-56 грн.

Источник: AutoRia