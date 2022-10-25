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Ціни на автогаз знову пішли вверх: скільки коштує пальне на АЗС

25 Жовтня 2022, 14:36
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на автогаз знову пішли вверх: скільки коштує пальне на АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 25 жовтня, дещо змінилися. Зокрема, здорожчали дизель та автогаз, вартість усіх марок бензину стабільна третій день поспіль.

А-95+ продають на АЗС в середньому по 50,03 грн/л, А-95 – по 49,35 грн/л.

Літр А-92 реалізовують по 47,85 грн за літр.

Зараз дивляться

Дизельне пальне додало до ціни 4 копійки і тепер коштує 53,61 грн/л.

Автогаз здорожчав ще на 23 копійки – до 28,01 грн за літр.

Ціни на бензин 25 жовтня

Ціни на бензин 25 жовтня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 46,2 грн/л, максимум – по 51 грн/л.

Вартість літра дизеля стартує з 51,13 грн/л, максимальна ціна – 57 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються від 25,85 до 29 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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