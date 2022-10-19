У процесі експлуатації транспортного засобу важливим елементом є своєчасна діагностика, перевірка стану вузлів та агрегатів, а також подальше їх відновлення.

Професійний ремонт авто можуть гарантувати багато хто, при цьому автосервіс Oiler не є винятком. Тут працюють фахівці з великим досвідом, які досконало знають структуру та характеристики багатьох марок і моделей автомобілів.

Станції технічного обслуговування розташовані по Києву практично у кожному районі. Це дозволить швидко добиратися до місця ремонту, щоб унеможливити додаткові витрати за часом.

Зараз дивляться

Записуватись необхідно заздалегідь, а також по телефону бажано позначити проблему, щоб майстри знали, з чим їм доведеться працювати.

Коли потрібний терміновий ремонт

Необхідно вивчити та запам’ятати кілька ознак, за яких слід терміново звернутися на станцію технічного обслуговування:

Значки на панелі приладів. Вони поділяються на два види – інформуючі та попереджувальні. Одним з найсерйозніших повідомлень є Check engine, коли з’являється помилка по двигуну. Збільшення витрати палива. Це може означати вихід з ладу як окремих вузлів, так і двигуна в цілому. Сторонні звуки у підвісці. Фахівці проведуть ретельну діагностику та оцінять стан усіх ключових елементів ходової частини. Несправності з КПП. За перших ознак поломки необхідно звертатися до майстрів. Це дорогий у ремонті вузол, за яким необхідно ретельно доглядати.

Коли зацікавила певна станція обслуговування, тоді туди можна приїхати лише за попереднім записом. Заздалегідь за допомогою попередньої консультації менеджер з’ясує всі обставини поломки і замовить необхідні запчастини, щоб заощадити час.

Особливості ремонту автомобілів

Діагностика виконується із застосуванням високоякісного комп’ютерного обладнання, яке поставляється від виробників безпосередньо.

Механіки готові взятися за роботу будь-якої складності, використовуючи оригінальні запчастини або якісні аналоги. На деякі види робіт надається гарантія.

Під час ремонту клієнтам пропонують комфортні умови для очікування. Можна в затишній кімнаті випити каву, чай чи інші напої. Кожен власник автомобіля знатиме орієнтовну вартість ремонту.

Ціна може змінюватись в залежності від того, чи знайдуть механіки супутні проблеми та поломки.