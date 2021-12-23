Чим загрожує низькопробний дизель у морози

Заправитися низькопробним дизелем особливо небезпечно в період морозів. Таке паливо при низьких температурах має тенденцію втрачати плинність і перетворює авто в нерухомість.

Інститут споживчих експертиз відібрав і перевірив зразки євродизеля 15 мереж – ОККО, WOG, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, SOCAR, Авіас, БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil і Схід.

Також були придбані зразки брендових сортів, – Pulls Diesel Арктика (OKKO), Mustang (WOG), Ventus (KLO), Nano + (SOCAR) і V-power (SHELL).

Це паливо з поліпшеними характеристиками, відповідно коштує дорожче, ніж звичайний дизель.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими для дизеля параметрами: гранична температура фільтрованості, температура спалаху в закритому тиглі і вміст сірки.

Експерти Інституту розділили результати на три зони- червону, синю і зелену.

В першу потрапили мережі, паливо яких виявилося не кондиційним, тобто мало істотні відхилення в показниках, в другу – без порушень, але без запасу міцності, і зелену – результати відповідали всім нормативам і мали запас міцності за якістю.

У зоні порушників, червоній – опинилися мережі-дискаунтери. У число аутсайдерів потрапили чотири зразки стандартного зимового дизеля, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, Схід і абсолютно несподівано – дизельне паливо Nano + SOCAR.

У останнього зразка температура фільтрованості виявилася нижче нормативу – всього мінус 17°С, так само як і у зразка Brent Oil (– 16°С).

Температура спалаху була порушена у зразків МОТТО і Схід – відповідно, 43°С і 46°С при нормативі не нижче 55°С. Це може свідчити про не Заводське походження даного палива, і значно збільшує його пожежонебезпеку при аварії.

Але основні проблеми зосереджені в частині вмісту шкідливої сірки. У зразку Схід – більш ніж двадцятикратне перевищення (228 мг/кг), а у дизеля МОТТО – тридцятикратне (309 мг/кг).

В аутсайдерах за показником вмісту сірки виявився і дизель БРСМ-Нафти. Для сучасного дизельного двигуна системне потрапляння такого палива в систему може стати фатальним.

Ну, а абсолютний антирекорд за всю історію досліджень належить зразку, придбаному в мережі Brent Oil-912 мг/кг (нагадаємо, норма не вище 10 мг / кг)!

Така концентрація практично гарантовано призведе до ремонтів і фінансових втрат, не кажучи вже про вихлопі, через який оксид може потрапити в легені пішоходів.

У синю зону потрапив дизель, реалізований в мережах SHELL, Авіас, MARSHALL, ULTRA і Neftek відповідає всім вимогам ДСТУ, але без запасу міцності.

На подив експертів, в цю групу потрапив і зразок з преміального табору, а саме V-power SHELL, температура фільтрованості якого виявилася всього мінус 21 за Цельсієм, що відповідало результатам звичайного дизеля цієї мережі.

Нарешті, в зелену зону лідерів з 15-ти учасників потрапили всього 5 зразків звичайного зимового дизеля – ОККО, WOG, KLO, PRIME і ZOG. З брендових сортів в цій зоні виявилися 3 з 5 мереж – OKKO (Pulls Diesel Арктика) і WOG (Mustang) і KLO (Ventus), які витримують до -40°С).

У лідерської групи стандартний євродизель має солідний запас-від мінус 24 за Цельсієм у PRIME і ZOG, до – 25 у KLO.

Ще кращі результати у ОККО і WOG. Арктичні сорти дизеля і їх вартість виправдовують себе більш ніж, судячи з результатів сертифікованої лабораторії. Вміст сірки в учасників зеленої зони виявився навіть нижче допустимого нормативу – від 5 до 7 мг/кг.