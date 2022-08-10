У середу, 10 серпня, середні ціни на бензин на українських АЗС знову пішли вгору, а дизельне пальне та автогаз здешевшали.

Літр бензину марки A-95+ здорожчав за день майже на гривну – до 51,99 грн.

Вартість бензину А-95 на автозаправках зросла на 8 копійок. Сьогодні це пальне пропонують в середньому по 49,98 грн/літр.

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Бензин A-92 здешевшав на 5 копійок – до 48,81 грн/літр. Дизель скинув у ціні 48 копійок (53,8 грн/літр).

Автогаз також здешевшав і сьогодні коштує в середньому 27,57 грн/літр (мінус 57 копійок).

Найнижчі ціни на бензин А-95 на таких АЗС:

Укр-Петроль (47,5 грн/л);

Опас (48,9 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

UPG (50 грн/л).

Shell (50,8 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за мінімальною ціною 51,50 грн/л на заправках Укр-Петроль.

Найнижчі ціни за автогаз пропонують на АЗС Авантаж 7 (25,95 грн/л) та Опас (26,89 грн/л).

Джерело: AutoRia