В среду, 10 августа, средние цены на бензин на украинских АЗС снова пошли вверх, а дизельное топливо и автогаз подешевели.

Литр бензина марки A-95+ подорожал за день почти на гривну – до 51,99 грн.

Стоимость бензина А-95 на автозаправках выросла на 8 копеек. Сегодня это топливо предлагают в среднем по 49,98 грн/литр.

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Бензин A-92 подешевел на 5 копеек – до 48,81 грн/литр. Дизель сбросил в цене 48 копеек (53,8 грн/литр).

Автогаз также подешевел и сегодня стоит в среднем 27,57 грн/литр (минус 57 копеек).

Самые низкие цены на бензин А-95 на следующих АЗС:

Укр-Петроль (47,5 грн/л);

Опас (48,9 грн/л);

Укрнефть, Авиас (49 грн/л);

UPG (50 грн/л).

Shell (50,8 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо можно приобрести по минимальной цене 51,50 грн/л на заправках Укр-Петроль.

Самые низкие цены за автогаз предлагают на АЗС Авантаж 7 (25,95 грн/л) и Опас (26,89 грн/л).

Источник: AutoRia