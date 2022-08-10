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Бензин подорожал, а цены на дизель и автогаз пошли вниз

10 августа 2022, 09:05
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин подорожал, а цены на дизель и автогаз пошли вниз
Источник: Dreamstime

В среду, 10 августа, средние цены на бензин на украинских АЗС снова пошли вверх, а дизельное топливо и автогаз подешевели.

Литр бензина марки A-95+ подорожал за день почти на гривну – до 51,99 грн.

Стоимость бензина А-95 на автозаправках выросла на 8 копеек. Сегодня это топливо предлагают в среднем по 49,98 грн/литр.

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Бензин A-92 подешевел на 5 копеек – до 48,81 грн/литр. Дизель сбросил в цене 48 копеек (53,8 грн/литр).

Автогаз также подешевел и сегодня стоит в среднем 27,57 грн/литр (минус 57 копеек).

ЦІни на пальне

ЦІни на пальне

Фото: AutoRia

Самые низкие цены на бензин А-95 на следующих АЗС:

  • Укр-Петроль (47,5 грн/л);
  • Опас (48,9 грн/л);
  • Укрнефть, Авиас (49 грн/л);
  • UPG (50 грн/л).
  • Shell (50,8 грн/л);
  • SOCAR (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо можно приобрести по минимальной цене 51,50 грн/л на заправках Укр-Петроль.

Самые низкие цены за автогаз предлагают на АЗС Авантаж 7 (25,95 грн/л) и Опас (26,89 грн/л).

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Цены на бензин
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