Ціни на бензин в Україні на 13 червня 2022 року на АЗС коливаються від 45,68 грн до 59 грн за 1 л. Вартість залежить також від категорії.

Середня ціна на бензин в Україні становить:

для категорії А-95+ – 52,27 грн/л;

для категорії А-95 – 50,27 грн/л;

для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 13 червня становить 56,58 грн/л. Ціни на бензин категорії А-95+ становлять:

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БРСМ-Нафта (51,99 грн/л);

OKKO (52 грн/л);

Катрал (59 грн/л).

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 станом на 13 червня пропонують АЗС:

Shell (45,68 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас (50 грн/л);

БРСМ-Нафта (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92:

Авіас (49 грн/л);

Укрнафта (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргазвидобування (51 грн/л).

Бензин від 46 грн/л, дизель – від 55 грн: ціни на пальне в Україні / 2 зображення

Найнижчу ціну на дизельне пальне пропонують АЗС:

Авіас (55 грн/л);

UPG (56 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (57 грн/л);

Укр-Петроль (57,50 грн/л);

SOGAR (57,65 грн/л);

Shell, Mango (57,99 грн/л).

Ціни на автогаз на 13 червня: