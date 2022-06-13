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Бензин від 46 грн/л, дизель – від 55 грн: ціни на пальне в Україні

13 Червня 2022, 10:50
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бензин від 46 грн/л, дизель – від 55 грн: ціни на пальне в Україні
Джерело: Depositphotos

Ціни на бензин в Україні на 13 червня 2022 року на АЗС коливаються від 45,68 грн до 59 грн за 1 л. Вартість залежить також від категорії.

Середня ціна на бензин в Україні становить:

  • для категорії А-95+ – 52,27 грн/л;
  • для категорії А-95 – 50,27 грн/л;
  • для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні станом на 13 червня становить 56,58 грн/л. Ціни на бензин категорії А-95+ становлять:

Зараз дивляться
  • БРСМ-Нафта (51,99 грн/л);
  • OKKO (52 грн/л);
  • Катрал (59 грн/л).

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 станом на 13 червня пропонують АЗС:

  • Shell (45,68 грн/л);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (50 грн/л);
  • БРСМ-Нафта (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92:

  • Авіас (49 грн/л);
  • Укрнафта (49 грн/л);
  • Катрал (57 грн/л);
  • Укргазвидобування (51 грн/л).
Бензин від 46 грн/л, дизель – від 55 грн: ціни на пальне в Україні / 2 зображення

Найнижчу ціну на дизельне пальне пропонують АЗС:

  • Авіас (55 грн/л);
  • UPG (56 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур груп (57 грн/л);
  • Укр-Петроль (57,50 грн/л);
  • SOGAR (57,65 грн/л);
  • Shell, Mango (57,99 грн/л).

Ціни на автогаз на 13 червня:

  • OKKO (42 грн/л);
  • Авіас (41,91 грн/л);
  • UPG (37 грн/л);
  • Автотранс (40,97 грн/л);
  • Катрал (41,97 грн/л).
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Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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