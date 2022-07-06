Станом на 6 липня бензин категорії А-95+ здорожчав на 17 копійок. В середньому його можна придбати на АЗС за 52,17 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 залишається без змін і в середньому становить 50,64 грн/л. Бензин категорії А-92 здорожчав на 80 копійок – до 50,30 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 6 липня становить 56,49 грн/л. Дизель здорожчав на 9 копійок. Водночас ціни на автогаз в Україні зменшилися на 1,17 грн і в середньому по країні становлять 37,78 грн.

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Які ціни на пальне пропонують АЗС

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (49 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур груп, Катрал).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас (36,50 грн/л), а також БРСМ-Нафта (37,15 грн/л).