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Бензин і дизель здешевшавшали: ціни на пальне в Україні

11 Серпня 2022, 13:39
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бензин і дизель здешевшавшали: ціни на пальне в Україні
Джерело: Depositphotos

Пальне на українських АЗС 11 серпня здешевшало. Так, бензин категорії А-95 впав у ціні на 18 копійок і коливається в межах 49,79 грн/л.

Бензин категорії А-92 здешевшав на 19 копійок і тепер його в середньому можна придбати за 48,62 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,74 грн/л. Дизель порівняно з попереднім днем здешевшав на шість копійок.

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Фото: AutoRia

Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 53-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС Авіас (48 грн/л), Рур груп (49 грн/л) і БРСМ-Нафта (49,99 грн/л).

Теги
Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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