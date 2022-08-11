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Бензин и дизель подешевели: цены на топливо в Украине

11 августа 2022, 13:39
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Бензин и дизель подешевели: цены на топливо в Украине
Источник: Depositphotos

Топливо на украинских АЗС 11 августа подешевело. Так, бензин категории А-95 упал в цене на 18 копеек и колеблется в пределах 49,79 грн/л.

Бензин категории А-92 подешевел на 19 копеек и теперь его в среднем можно купить за 48,62 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива составляет 53,74 грн/л. Дизель по сравнению с предыдущим днем ​​подешевел на шесть копеек.

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Фото: AutoRia

Цены на бензин категории А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 53-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Олас).

Самые низкие цены на бензин категории А-92 предлагают АЗС Авиас (48 грн/л), Рур групп (49 грн/л) и БРСМ-Нафта (49,99 грн/л).

Теги
Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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