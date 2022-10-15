Пальне в Україні на вихідних здешевшало. Так, бензин категорії А-92 можна придбати в середньому за 47,14 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 не змінилася – вона залишається на рівні 49,34 грн/л. А от бензин А-95+ здешевшав до 50,02 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС коливається в межах 53,34 грн/л.

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Водночас автогаз в Україні мінімально здорожчав. На АЗС його можна знайти в середньому за 26,77 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: Укр-Петроль (50,59 грн/л), Рур груп (51,49 грн/л), UPG (51,85 грн/л), БРСМ-Нафта (52,47 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (26,05 грн), Авіас (26,27 грн), UPG (26,68 грн), KLO (26,98 грн).

Найдешевший бензин А-95 можна знайти на таких АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), Авіас, Укрнафта (49 грн/л).

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