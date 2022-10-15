Топливо в Украине на выходных подешевело. Так, бензин категории А-92 можно купить в среднем за 47,14 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 не изменилась – она остается на уровне 49,34 грн/л. А вот бензин А-95+ подешевел до 50,02 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС колеблется в пределах 53,34 грн/л.

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В то же время автогаз в Украине минимально подорожал. На АЗС его можно найти в среднем за 26,77 грн.

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на следующих АЗС: Укр-Петроль (50,59 грн/л), Рур групп (51,49 грн/л), UPG (51,85 грн/л), БРСМ-Нафта (52, 47 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: Укрнафта (26,05 грн), Авиас (26,27 грн), UPG (26,68 грн), KLO (26,98 грн).

Самый дешевый бензин А-95 можно найти на следующих АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), Авиас, Укрнафта (49 грн/л).

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