Вартість бензину категорії А-95 станом на 18 червня зросла на 47 копійок. Тепер його можна придбати в середньому за 50,77 грн/л.

Водночас вартість бензину категорії А-92 не змінилася і в середньому становить 51,50 грн/л.

Станом на 18 червня мінімально здорожчало дизельне пальне. Його середня ціна зросла і тепер становить 56,62 грн/л.

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Ціни на автогаз в Україні підскочили на 75 копійок і тепер в середньоу по країні становлять 42,50.

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авиас (50 грн/л), OKOO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур груп).