Середні ціни на пальне в Україні знижуються кілька днів поспіль. В суботу, 21 січня, бензин марки A-95+ здешевшав на 19 копійок – до 51,3 грн/л.

А літр популярного A-95 сьогодні реалізують на автозаправках в середньому по 49,6 грн (мінус 54 копійки).

Серед усіх марок бензину А-92, вартість якого останніми днями була відносно стабільною, скинув відразу 1,63 грн. Сьогодні це пальне пропонують в середньому по 48,65 грн/л.

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Дизельне пальне здешевшало на 59 копійок – до 53,35 грн/л, автогаз – на 10 копійок (27,34 грн/л).

У мережах АЗС найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 52 грн/л. Тобто максимальна ціна цього пального за день знизилася на 1 грн.

Дизельне пальне коштує щонайменше 50,5 грн/л, максимум – 58 грн/л. Тут здешевлення відбулося за рахунок зниження нижньої цінової планки.

Ціни на автогаз коливаються у діапазоні від 24,85 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia