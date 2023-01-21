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Бензин A-95 подешевел более чем на 50 копеек: актуальные цены на АЗС

21 января 2023, 09:41
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине снижаются несколько дней подряд. В субботу, 21 января, бензин марки A-95+ подешевел на 19 копеек — до 51,3 грн/л.

А литр популярного A-95 сегодня реализуют на автозаправках в среднем по 49,6 грн (минус 54 копейки).

Среди всех марок бензина А-92, стоимость которого в последние дни была относительно стабильной, сбросил сразу 1,63 грн. Сегодня это топливо предлагают в среднем по 48,65 грн/л.

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Дизельное топливо подешевело на 59 копеек — до 53,35 грн/л, автогаз — на 10 копеек (27,34 грн/л).

Ціни на бензин 21 січня

Ціни на бензин 21 січня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 52 грн/л. То есть максимальная цена этого топлива за день снизилась на 1 грн.

Дизельное топливо стоит минимум 50,5 грн/л, максимум — 58 грн/л. Здесь удешевление произошло за счет снижения нижней ценовой планки.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 24,85 грн до 37 грн за литр.

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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