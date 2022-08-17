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Бензин А-95 на АЗС трохи здорожчав, ціни на автогаз пішли вниз

17 Серпня 2022, 09:47
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-95 на АЗС трохи здорожчав, ціни на автогаз пішли вниз

На АЗС в Україні станом на ранок 17 серпня середні ціни на пальне дещо змінилися, найбільша різниця у вартості у порівнянні з попереднім днем на бензин А-95+ та автогаз.

Вартість літра бензину марки А-95+ зросла на 1 грн 10 копійок – до 51,99 грн/л.

А-95 додав до ціни лише 2 копійки і сьогодні коштує в середньому 49,89 грн/л.

Зараз дивляться

Ціна на бензин А-92 змінилася на 6 копійок у бік зниження – 48,52 грн/л.

Дизель здешевшав за день на 5 копійок – до 53,59 грн/л, автогаз скинув 36 копійок – 26,56 грн/л.

Цііни на пальне 17 серпня

Цііни на пальне 17 серпня

Фото: AutoRia

Ціни на А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG, Олас (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
  • Chipo (50,20 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизель на АЗС пропонують по 51,28 – 50-56,99 грн/л.

Мінімальна ціна на автогаз – 24,54 грн/л – зараз на автозаправках Авантаж 7, максимальна – на BVS (27, 79 грн/л).

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Ціни на бензин
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