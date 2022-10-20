У четвер, 20 жовтня, середня ціна на автогаз, який дорожчає кілька днів поспіль, знову зросла. За день ще на 25 копійок – до 27,51 грн за літр.

Водночас вартість популярного бензину А-95 не змінилася. Це пальне реалізовують в середньому по 49,33 грн/л, а літр преміального А-95+ коштує 50,01 грн.

Бензин категорії А-92 здорожчав на 9 копійок – до 47,85 грн/л.

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Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 3 копійки – і становить 53,45 грн/л.

В мережах АЗС автогаз коштує щонайменше 25,64 грн/л, максимум – 28,52 грн/л.

Мінімальна вартість А-95 – 46,2 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Ціни на дизель варіюють від 49,8 до 57 грн за літр.

Джерело: AutoRia