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Автогаз продовжує дорожчати: актуальні ціни на пальне в Україні

20 Жовтня 2022, 13:01
Валентина Летяк редакторка стрічки
Автогаз продовжує дорожчати: актуальні ціни на пальне в Україні
Джерело: Pixabay

У четвер, 20 жовтня, середня ціна на автогаз, який дорожчає кілька днів поспіль, знову зросла. За день ще на 25 копійок – до 27,51 грн за літр.

Водночас вартість популярного бензину А-95 не змінилася. Це пальне реалізовують в середньому по 49,33 грн/л, а літр преміального А-95+ коштує 50,01 грн.

Бензин категорії А-92 здорожчав на 9 копійок – до 47,85 грн/л.

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Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 3 копійки – і становить 53,45 грн/л.

Ціни на бензин 20 жовтня

Ціни на бензин 20 жовтня

Фото: AutoRia

В мережах АЗС автогаз коштує щонайменше 25,64 грн/л, максимум – 28,52 грн/л.

Мінімальна вартість А-95 – 46,2 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Ціни на дизель варіюють від 49,8 до 57 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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