Вартість пального в Україні 23 вересня трохи знизилась. Так, преміальний бензин А95+ коштує 50,19 грн/л. Звичайний А-95 можна придбати за 49,37 грн/л, що не відрізняється від вчорашніх показників.

Ціни на бензин А-92 коливаються в межах 47,84 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС становить 53,05 грн/л (вчора цей показник був 53,03 грн/л).

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Автогаз на заправках коштує 25,99 грн/л, що на дві копійки більше у порівнянні з ціною 22 вересня.

Найнижчі ціни (у районі 45,20-47,40 грн/л) на бензин категорії А-95 можна знайти на заправках Укр-Петроль, UPG та Luxwen.

А-95+ вигідніше купувати на таких АЗС, як Фактор, Chipo та Mango. Там він обійдеться у 47,00-47,59 грн/л.

Дизпаливо краще придбати на Укр-Петроль за 49,59 грн/л, а автогаз на Авантаж 7 або Олас (24,14-24,89 грн/л).

А-95 та А-92 знизились в ціні: скільки коштує пальне в Україні 23 вересня / 2 зображення

До речі, 22 вересня Нацбанк назвав причину коливань на валютному ринку в Україні.

Джерело: Auto.Rio