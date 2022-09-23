Стоимость горючего в Украине 23 сентября немного снизилась. Так, премиальный бензин А95+ стоит 50,19 грн/л. Обычный А-95 можно приобрести за 49,37 грн/л, что не отличается от вчерашних показателей.

Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,84 грн/л.

Средняя цена дизельного горючего на украинских АЗС составляет 53,05 грн/л (вчера этот показатель был 53,03 грн/л).

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Автогаз на заправках стоит 25,99 грн/л, что на две копейки больше по сравнению с 22 сентября.

Самые низкие цены (в районе 45,20-47,40 грн/л) на бензин категории А-95 можно найти на заправках Укр-Петроль, UPG и Luxwen.

А-95+ выгоднее покупать на таких АЗС, как: Фактор, Chipo и Mango. Там он обойдется в 47,00–47,59 грн/л.

Дизтопливо лучше приобрести на Укр-Петроль за 49,59 грн/л, а автогаз на Авантаж 7 или Олас (24,14-24,89 грн/л).

К слову, 22 сентября Нацбанк назвал причину колебаний на валютном рынке в Украине.

Источник: Auto.Rio