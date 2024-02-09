Цього року очікується повне сонячне затемнення, що закриє сонце для понад 30 млн людей.

Коли буде сонячне затемнення в Україні 2024 — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли буде сонячне затемнення в Україні 2024

На думку фахівців, повне сонячне затемнення буде головною астрологічною подією 2024 року.

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— Подія десятиліття: цього року повне сонячне затемнення закриє сонце для понад 30 млн людей — ось чому воно буде таким особливим, — написали Daily Mail.

Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня. Це дивовижне явище, що на чотири хвилини перетворить денне світло на темряву.

Багатьох українців цікавить, коли буде сонячне затемнення в Україні 2024 та чи можна буде його побачити.

На жаль, українці не зможуть побачити це явище. Спостерігатимуть за повним затемненням Західна Європа, Атлантика, Арктика, Північна Америка, північ Південної Америки та Тихий океан.

Фахівці кажуть, що у 2024 році відбудеться два сонячних затемнення. Наступне явище відбудеться восени — 2 жовтня. Проте українці знову не зможуть його побачити.

Що потрібно та що не можна робити на сонячне затемнення 2024

Під час спостерігання за сонячним затемненням не можна дивитися прямо на сонце незахищеними очима, у сонцезахисні окуляри, бінокль чи телескоп.

Для цього краще купити окуляри для спостереження за сонячним затемненням або спеціальні сонячні фільтри.