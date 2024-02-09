В этом году ожидается полное солнечное затмение, которое закроет солнце для более 30 млн человек. Когда будет солнечное затмение в Украине 2024 — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда будет солнечное затмение в Украине 2024

По мнению специалистов, полное солнечное затмение будет главным астрологическим событием 2024 года.

— Событие десятилетия: в этом году полное солнечное затмение закроет солнце для более чем 30 млн людей — вот почему оно будет таким особенным, — написали Daily Mail.

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля. Это удивительное явление, которое на четыре минуты превратит дневной свет в темноту.

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Многих украинцев интересует, когда будет солнечное затмение в Украине 2024 и можно ли будет его увидеть. К сожалению, украинцы не смогут его увидеть. Наблюдать за полным затмением будут Западная Европа, Атлантика, Арктика, Северная Америка, север Южной Америки и Тихий океан.

Специалисты говорят, что в 2024 году состоится два солнечных затмения. Следующее явление будет осенью — 2 октября. Однако украинцы снова не смогут его увидеть.

Что нужно и что нельзя делать на солнечное затмение 2024

Во время наблюдения за солнечным затмением нельзя смотреть прямо на солнце незащищенными глазами, в солнцезащитные очки, бинокль или телескоп.

Для этого лучше купить очки для наблюдения за солнечным затмением или специальные солнечные фильтры.