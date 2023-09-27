29 вересня 2023 року українці можуть спостерігати унікальне астрономічне явище – супермісяць. Це період, коли Місяць перебуває максимально близько до нашої планети.

Астрологи вважають, що цей день матиме особливу енергетику, яка дозволить досягти бажаного. Так, завдяки певним ритуалам можна покращити своє матеріальне становище та притягнути гроші.

Втім, якщо ви хочете змінити рівень свого життя, не варто покладатися лише на грошові ритуали. Щоб досягти фінансового достатку, потрібно наполегливо працювати, діяти та йти назустріч своїм цілям.

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Ритуали на супермісяць 29 вересня для примноження грошей

Покладіть будь-яку купюру на тарілку/тацю, а зверху поставте склянку з водою.

Залиште під місячним сяйвом мінімум на годину, а краще – до ранку.

Вранці покладіть купюру в гаманець, носіть її там протягом місяця (до наступної повні).

Використайте воду зі склянки. Крім того, що на воду можна наговорити грошове бажання, нею треба вимити свої руки. Руки не витирайте, а дайте їм висохнути.

Через місяць витратьте купюру на щось смачненьке/солоденьке для себе.

Для другого ритуалу вам знадобиться лише натуральний мед і впевненість у позитивних змінах.

На повний місяць візьміть крапельку меду і розмажте його по своєму порозі, сказавши такі слова: Липкий мед на вході і море грошей у дім.

Після прибирання ритуал можна повторювати.

Ще одна проста практика для достатку, яку потрібно виконати на супермісяць 29 вересня та яка не потребує особливих зусиль: