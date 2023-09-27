29 сентября 2023 года украинцы могут наблюдать уникальное астрономическое явление — Суперлуние. Это период, когда Луна находится максимально близко к нашей планете.

Астрологи считают, что этот день будет имеет особую энергетику, которая позволит достичь желаемого. Так, благодаря определенным ритуалам можно улучшить свое материальное положение и привлечь деньги.

Впрочем, если вы хотите изменить уровень своей жизни, не стоит полагаться только на денежные ритуалы. Чтобы достичь финансового достатка, нужно упорно работать, действовать и идти навстречу своим целям.

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Ритуалы на суперлуние 29 сентября для приумножения денег

Положите любую купюру на тарелку/поднос, а сверху поставьте стакан с водой.

Оставьте под лунным сиянием минимум на час, а лучше — до утра.

Утром положите купюру в кошелек, носите ее там в течение месяца (до следующего полнолуния).

Используйте воду из стакана. Кроме того, что на воду можно наговорить денежное желание, ею надо вымыть свои руки. Руки не вытирайте, а дайте им высохнуть.

Через месяц потратьте купюру на что-то вкусненькое/сладенькое для себя.

Для второго ритуала вам понадобится только натуральный мед и уверенность в положительных изменениях.

На полнолуние возьмите капельку меда и размажьте его на своем пороге, сказав такие слова: Липкий мед на входе и море денег в дом.

После уборки ритуал можно повторять.

Еще одна простая практика для достатка, которую нужно выполнить на суперлуние 29 сентября и которая не требует особых усилий: