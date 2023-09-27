29 сентября 2023 года украинцы могут наблюдать уникальное астрономическое явление — Суперлуние. Это период, когда Луна находится максимально близко к нашей планете.
Астрологи считают, что этот день будет имеет особую энергетику, которая позволит достичь желаемого. Так, благодаря определенным ритуалам можно улучшить свое материальное положение и привлечь деньги.
Впрочем, если вы хотите изменить уровень своей жизни, не стоит полагаться только на денежные ритуалы. Чтобы достичь финансового достатка, нужно упорно работать, действовать и идти навстречу своим целям.
Ритуалы на суперлуние 29 сентября для приумножения денег
- Положите любую купюру на тарелку/поднос, а сверху поставьте стакан с водой.
- Оставьте под лунным сиянием минимум на час, а лучше — до утра.
- Утром положите купюру в кошелек, носите ее там в течение месяца (до следующего полнолуния).
- Используйте воду из стакана. Кроме того, что на воду можно наговорить денежное желание, ею надо вымыть свои руки. Руки не вытирайте, а дайте им высохнуть.
- Через месяц потратьте купюру на что-то вкусненькое/сладенькое для себя.
@olesya_i_vsesvit♬ Solo (feat. Demi Lovato) — Clean Bandit
Для второго ритуала вам понадобится только натуральный мед и уверенность в положительных изменениях.
- На полнолуние возьмите капельку меда и размажьте его на своем пороге, сказав такие слова: Липкий мед на входе и море денег в дом.
- После уборки ритуал можно повторять.
@lelek.ua Повний місяць 29 вересня ???? #ритуали #обрядитатрадиції ♬ оригінальний звук — УКРАЇНСЬКІ ОБЕРЕГИ
Еще одна простая практика для достатка, которую нужно выполнить на суперлуние 29 сентября и которая не требует особых усилий:
- Возьмите стакан с водой и размешайте ложку сахара.
- Добавьте палочку корицы.
- Оставьте на ночь на подоконнике.
- Утром промойте руки этой водой, проговаривая: Этот месяц — мой месяц, деньги приходят ко мне со всех сторон постоянным потоком, я могу приобрести все, что я желаю. Так и есть.
- Не вытирайте руки, дайте им просто высохнуть. При желании палочку корицы можно положить в кошелек “для аромата”.
@olesya_i_vsesvit♬ Paint The Town Red — Doja Cat